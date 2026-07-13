- Seltsames aus dem Sommerloch: James Franco, im Zuge der #MeToo-Bewegung von der Bildfläche verschwundener Hollywood-Star, postet merkwürdige Videos.
- Konzertveranstalter Live Nation verschenkt Gratis-Tickets für das Helene-Fischer-Konzert im Zürcher Letzigrund.
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Themen in diesem Liveticker
- James Franco und die Alien-Frage
- Linkin Park zu laut, Helene Fischer zum Trost
- Vier neue Mitglieder im Orden pour le mérite
- Zwei neue Label für KI-Musik: Branche will Klarheit schaffen