- Er war einer der erfolgreichsten Krimiautoren Japans. Nun ist Keigo Higashino an den Folgen von Darmkrebs gestorben. Er wurde 68 Jahre alt.
- US-Präsident Donald Trump will ein ihm missliebiges Museum zur amerikanischen Geschichte mit Warnschildern vor dem Eingang versehen. Sie sollen Besucherinnen und Besucher auf angebliche Fehler in den Ausstellungen aufmerksam machen.
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Themen in diesem Liveticker
- Keigo Higashino mit 68 Jahren gestorben
- Trump plant «Korrektur»-Tafeln vor Museum für US-Geschichte