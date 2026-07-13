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Kulturnews in Kurzform «Jurassic Park»-Star Sam Neill: Todesursache bekanntgegeben

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13.07.2026, 10:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Sam Neill starb an Lugenentzündung
  • Ein Schweizer soll ESC für Deutschland retten
  • Gemälde vom Müll entpuppt sich als NS-Raubkunst
  • James Franco und die Alien-Frage
  • Linkin Park zu laut, Helene Fischer zum Trost
  • Vier neue Mitglieder im Orden pour le mérite
  • Zwei neue Label für KI-Musik: Branche will Klarheit schaffen

Radio SRF 2 Kultur, 14.7.2026, Kultur-Nachrichten, 17:30 Uhr

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