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Kulturnews in Kurzform Kanye-West-Konzert setzt Albaniens Regierungschef unter Druck

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06.07.2026, 10:32

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Themen in diesem Liveticker

  • Anstehendes Konzert in Tirana sorgt für Wirbel
  • 2000 Jahre alte Gräber in der ägyptischen Wüste entdeckt
  • Georg-Büchner-Preis geht an Autorin Christine Wunnicke
  • Emmy-Nominierungen 2026: «The Pitt» ist der grosse Favorit
  • Kunstsammlung von Modedesigner Valentino wird vekauft
  • Schauspielerin und Ex-Frau von Woody Allen stirbt mit 87 Jahren
  • Grosse Ehre für Sophie Hunger und Christoph Marthaler
  • Ehemaliger Locarno-Direktor: «Mr. Filmfestival» ist verstorben
  • George Clooney erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk
  • Schmuck im Millionenwert aus Museum im Elsass gestohlen

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 6.7.2026, 7:00 Uhr

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