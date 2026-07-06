- Albanien: Ein für diesen Samstag geplantes Konzert des umstrittenen US-Rappers Ye bringt dem Ministerpräsidenten des Landes heftige Kritik ein.
- In einer Ausgrabungsstätte bei Alexandria wurden 18 Gräber entdeckt – zudem auch ein intakter Sarkophag und seltene Goldobjekte.
- Die deutsche Schriftstellerin Christine Wunnicke ist Georg-Büchner-Preisträgerin 2026.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Anstehendes Konzert in Tirana sorgt für Wirbel
- 2000 Jahre alte Gräber in der ägyptischen Wüste entdeckt
- Georg-Büchner-Preis geht an Autorin Christine Wunnicke
- Emmy-Nominierungen 2026: «The Pitt» ist der grosse Favorit
- Kunstsammlung von Modedesigner Valentino wird vekauft
- Schauspielerin und Ex-Frau von Woody Allen stirbt mit 87 Jahren
- Grosse Ehre für Sophie Hunger und Christoph Marthaler
- Ehemaliger Locarno-Direktor: «Mr. Filmfestival» ist verstorben
- George Clooney erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk
- Schmuck im Millionenwert aus Museum im Elsass gestohlen