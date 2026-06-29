 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Kulturnews in Kurzform Luzerner Kunsthändlerin Angela Rosengart ist tot

Autor: 

29.06.2026, 10:32

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Angela Rosengart ist tot
  • Nach Australien tritt nun auch Kanada beim ESC an
  • Coldplay-Demotape wird versteigert – mit Bond-Song darauf?
  • Hollywood-Regisseur zockt Netflix ab – und landet im Gefängnis
  • Zürich: 15'000 Besucherinnen beim «Opernhaus für alle»
  • «Michael» überholt «Oppenheimer» an Kinokassen

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 29.6.2026, 17:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)