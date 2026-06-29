- Die Luzernerin Angela Rosengart ist tot. Sie und ihr Vater waren über Jahrzehnte mit Pablo Picasso eng befreundet.
- Neben Australien wird im kommenden Jahr ein zweites Land aus Übersee am Eurovision Song Contest teilnehmen: 2027 ist auch Kanada beim ESC mit von der Partie.
- Ein bisher unveröffentlichtes Demotape von Coldplay-Sänger Chris Martin wird aktuell versteigert. Der darauf enthaltene Song war womöglich einmal als James‑Bond‑Titelsong gedacht.
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Themen in diesem Liveticker
- Angela Rosengart ist tot
- Nach Australien tritt nun auch Kanada beim ESC an
- Coldplay-Demotape wird versteigert – mit Bond-Song darauf?
- Hollywood-Regisseur zockt Netflix ab – und landet im Gefängnis
- Zürich: 15'000 Besucherinnen beim «Opernhaus für alle»
- «Michael» überholt «Oppenheimer» an Kinokassen