- In den Orden Pour le mérite werden Menschen aufgenommen, die Verdienste in Wissenschaft und Künsten erworben haben. Nun erweitert sich der prestigeträchtige Kreis um neue Namen: Marina Abramović, Anselm Kiefer, Ernst Fehr und Angelika Nussberger.
- Branchenverbände haben ein System zur Kennzeichnung von Musik vorgestellt, die ganz oder teilweise mit Künstlicher Intelligenz erschaffen wurde.
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Themen in diesem Liveticker
- Vier neue Mitglieder im Orden pour le mérite
- Zwei neue Label für KI-Musik: Branche will Klarheit schaffen