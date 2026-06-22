- Als Menschenrechtsanwalt setzt sich Jurist und Schriftsteller Philippe Sands für die Verteidigung des Völkerrechts ein. Für seine Verdienste wird er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt.
- Archäologen haben im Dschungel Mexikos eine unberührte Maya-Stadt entdeckt. Die Stätte «Minanbé» umfasst eine Pyramide und Altare.
- Ein seit Jahren geplantes Filmprojekt über das Leben von Madonna, bei dem sie selbst Regie führen sollte, wird nun nicht realisiert. In einem neuen Interview nennt die Künstlerin einen ungelösten Budget-Streit als Grund.
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Themen in diesem Liveticker
- Hohe Ehre für die «beharrliche Verteidigung des Völkerrechts»
- «Minanbé»: Forscher entdecken unberührte Maya-Stadt in Mexiko
- Biopic über Madonna scheitert am Budget
- Olivia Rodrigo plant Frauen-Musikfestival für den guten Zweck
- Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic kündigen neuen Podcast an
- Entdeckte Whitney Houston und Barry Manilow: Clive Davis ist tot
- Zu viel Rummel: Rapper Haftbefehl braucht eine Pause