- Moritz de Hadeln leitete die Filmfestivals in Locarno, Berlin und Venedig. Nun ist er 85-jährig gestorben.
- Hollywoodstar George Clooney ist fast Dauergast bei den Filmfestspielen von Venedig. Nun bekommt er bei der diesjährigen Ausgabe den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk verliehen.
- Bei einem Einbruch in das elsässische Lalique-Museum haben Unbekannte Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen.
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Themen in diesem Liveticker
- Mit 85 Jahren: «Mr. Filmfestival» ist verstorben
- George Clooney erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk
- Schmuck im Millionenwert aus Museum im Elsass gestohlen