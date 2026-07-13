Schluss mit traditionsreicher Freitagskrimi-Serie

«Star Wars»-Lichtschwert bringt bei Auktion Millionensumme

«Jurassic Park»-Star Sam Neill: Todesursache bekanntgegeben

Ein Schweizer soll ESC für Deutschland retten

Gemälde vom Müll entpuppt sich als NS-Raubkunst

James Franco und die Alien-Frage

Linkin Park zu laut, Helene Fischer zum Trost

Vier neue Mitglieder im Orden pour le mérite