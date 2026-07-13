- Die Serie «Ein Fall für zwei» gehört zu den langlebigsten und populärsten im deutschen Fernsehen. 1981 kam die erste Folge des in Frankfurt spielenden Formats. 2027 ist nun Schluss.
- Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in den USA für 3.75 Millionen Dollar versteigert worden. Mitversteigert wurde, weil sie am Schwert hängt: eine prosthetische Hand.
- Der neuseeländische Schauspieler und «Jurassic Park»-Star Sam Neill ist nach Angaben seines Sprechers an einer Lungenentzündung gestorben.
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Themen in diesem Liveticker
- Schluss mit traditionsreicher Freitagskrimi-Serie
- «Star Wars»-Lichtschwert bringt bei Auktion Millionensumme
- «Jurassic Park»-Star Sam Neill: Todesursache bekanntgegeben
- Ein Schweizer soll ESC für Deutschland retten
- Gemälde vom Müll entpuppt sich als NS-Raubkunst
- James Franco und die Alien-Frage
- Linkin Park zu laut, Helene Fischer zum Trost
- Vier neue Mitglieder im Orden pour le mérite
- Zwei neue Label für KI-Musik: Branche will Klarheit schaffen