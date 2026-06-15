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Kulturnews in Kurzform Neuer Louvre-Direktor zeichnet verheerendes Bild des Kunstmuseums

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15.06.2026, 11:06

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Themen in diesem Liveticker

  • Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»
  • Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel
  • Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen
  • Locarno ehrt Karriere von Film-Veteranin Asia Argento
  • Nach wochenlangem Koma: Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein
  • Dank dem Ausserirdischen Alf wurde sie weltweit bekannt
  • Sänger Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Unfall in Brasilien

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