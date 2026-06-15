- Der Louvre ist «am Ende seiner Kräfte», warnt der neue Direktor: Veraltete Technik und die Folgen eines Millionen-Raubs erfordern massive Investitionen.
- Kanye West und Ehefrau Bianca Censori besuchten eine Preview-Veranstaltung der Art Basel. Eigentlich wollte der US-Rapper im Juni in Basel auftreten.
- Zum 150. Jubiläum wollten sich die Bayreuther Festspiele mit ihrer NS-Vergangenheit auseinandersetzen. Doch die kurzfristige Verschiebung eines Gedenkkonzerts wirft Fragen auf.
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Themen in diesem Liveticker
- Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»
- Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel
- Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen
- Locarno ehrt Karriere von Film-Veteranin Asia Argento
- Nach wochenlangem Koma: Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein
- Dank dem Ausserirdischen Alf wurde sie weltweit bekannt
- Sänger Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Unfall in Brasilien