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Kulturnews in Kurzform «Nichts geplant»: Gottschalk will nicht mehr öffentlich auftreten

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21.07.2026, 12:44

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Themen in diesem Liveticker

  • TV-Legende zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück
  • Saype bemalt wieder Wiesen über Villars-sur-Ollon
  • «Godzilla»-Star Kaylee Hottle mit nur 19 Jahren gestorben
  • EU stellt Unterstützung für Kunstbiennale in Venedig ein
  • Von der Fast-Pleite zum Rekord: US-Kinokette mit besten Zahlen

Radio SRF4 News, 20.7.2026, 8:55 Uhr.

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