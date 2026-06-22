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Kulturnews in Kurzform Olivia Rodrigo lanciert Musikfestival nur mit weiblichen Acts

Autor: 

22.06.2026, 10:32

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Themen in diesem Liveticker

  • Olivia Rodrigo plant Frauen-Musikfestival für den guten Zweck
  • Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic kündigen neuen Podcast an
  • Entdeckte Whitney Houston und Barry Manilow: Clive Davis ist tot
  • Zu viel Rummel: Rapper Haftbefehl braucht eine Pause

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