- US-Popstar Olivia Rodrigo veranstaltet ein Festival, das ausschliesslich Künstlerinnen auf die Bühne bringt. Das «Daisy Chain Fields» sammelt zudem Spenden für Organisationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen.
- «Es ist offiziell», verkünden Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic auf Instagram: Die Hosts des Erfolgspodcasts «Zivadiliring» kehren zurück – allerdings mit neuem Namen und ohne Yvonne Eisenring.
- Der legendäre Musikproduzent Clive Davis, der Stars wie Whitney Houston und Barry Manilow entdeckte, ist im Alter von 94 Jahren verstorben.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Olivia Rodrigo plant Frauen-Musikfestival für den guten Zweck
- Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic kündigen neuen Podcast an
- Entdeckte Whitney Houston und Barry Manilow: Clive Davis ist tot
- Zu viel Rummel: Rapper Haftbefehl braucht eine Pause