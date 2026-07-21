- Der Künstler Saype hat erneut zwei Monumentalwerke auf Wiesen über Villars-sur-Ollon gemalt. Die vergänglichen Bilder aus Kreide und Kohle sind voraussichtlich bis Anfang August zu sehen.
- Die US-Schauspielerin Kaylee Hottle ist im Alter von 19 Jahren bei einem Autounfall in Maryland gestorben. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Jia in zwei «Godzilla»-Filmen.
- Russland nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem Angriff auf die Ukraine an der Kunstbiennale in Venedig teil. Dagegen gab es Proteste. Nun streicht ihr die EU die finanzielle Unterstützung.
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Themen in diesem Liveticker
- Neue Werke von Saype in Waadtländer Alpen zu sehen
- «Godzilla»-Star Kaylee Hottle mit nur 19 Jahren gestorben
- EU stellt Unterstützung für Kunstbiennale in Venedig ein
- Von der Fast-Pleite zum Rekord: US-Kinokette mit besten Zahlen