- Ihr achtes Studioalbum «Petal» soll Ende Juli erscheinen. Vorab geht Ariana Grande mit einer Klage gegen unbekannte Hacker vor.
- Sie war eine zentrale Figur der «Black Art» und eine der wichtigsten afroamerikanischen Künstlerinnen ihrer Generation. Nun ist Betye Saar mit 99 Jahren gestorben.
- Er war einer der erfolgreichsten Krimiautoren Japans. Nun ist Keigo Higashino an den Folgen von Darmkrebs gestorben. Er wurde 68 Jahre alt.
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Themen in diesem Liveticker
- Unveröffentlichte Songs im Darknet: Ariana Grande wehrt sich
- US-Künstlerin Betye Saar ist gestorben
- Keigo Higashino mit 68 Jahren gestorben
- Trump plant «Korrektur»-Tafeln vor Museum für US-Geschichte