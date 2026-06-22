- Archäologen haben im Dschungel Mexikos eine unberührte Maya-Stadt entdeckt. Die Stätte «Minanbé» umfasst eine Pyramide und Altare.
- Ein seit Jahren geplantes Filmprojekt über das Leben von Madonna, bei dem sie selbst Regie führen sollte, wird nun nicht realisiert. In einem neuen Interview nennt die Künstlerin einen ungelösten Budget-Streit als Grund.
- US-Popstar Olivia Rodrigo veranstaltet ein Festival, das ausschliesslich Künstlerinnen auf die Bühne bringt. Das «Daisy Chain Fields» sammelt zudem Spenden für Organisationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen.
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Themen in diesem Liveticker
- «Minanbé»: Forscher entdecken unberührte Maya-Stadt in Mexiko
- Biopic über «Queen of Pop» scheitert am Budget
- Olivia Rodrigo plant Frauen-Musikfestival für den guten Zweck
- Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic kündigen neuen Podcast an
- Entdeckte Whitney Houston und Barry Manilow: Clive Davis ist tot
- Zu viel Rummel: Rapper Haftbefehl braucht eine Pause