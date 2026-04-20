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Kulturnews in Kurzform USA: Rekordzahl von verbotenen Büchern festgestellt

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20.04.2026, 09:39

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Themen in diesem Liveticker

  • 5668 Bücher aus US-Bibliotheken entfernt
  • US-Dirigent Michael Tilson Thomas mit 81 gestorben
  • Gyllenhaal wird Jury-Chefin der Filmfestspiele von Venedig
  • 1100 Kunstschaffende rufen zu Boykott von Wiener ESC auf
  • EU-Aussenbeauftragte: Beteiligung Russlands «moralisch falsch»
  • Mumie mit Papyrus aus der Ilias entdeckt
  • Schauspieler und Produzent Patrick Muldoon stirbt mit 57 Jahren
  • Fondation Beyeler: mehr als 10 Millionen Gäste seit Eröffnung
  • Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an
  • Heino will nicht für den Wahlkampf der AfD herhalten


Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 21.4.2026, 7:00 Uhr

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