- Im Jahr 2025 wurden in US-Bibliotheken 5668 Bücher verboten. Eine Rekordzahl, wie die American Library Association festgestellt hat. Viele der Bücher behandeln LGBTQ+-Themen oder Geschichten aus der Lebenswelt von People of Color.
- Der US-Dirigent und 12-fache Grammy-Preisträger Michael Tilson Thomas ist im Alter von 81 Jahren gestorben.
- Mit Neugier und Leidenschaft: Schauspielerin Maggie Gyllenhaal wird die Jury der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig leiten. In dieser Rolle darf sie über den Goldenen Löwen entscheiden.
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Themen in diesem Liveticker
- 5668 Bücher aus US-Bibliotheken entfernt
- US-Dirigent Michael Tilson Thomas mit 81 gestorben
- Gyllenhaal wird Jury-Chefin der Filmfestspiele von Venedig
- 1100 Kunstschaffende rufen zu Boykott von Wiener ESC auf
- EU-Aussenbeauftragte: Beteiligung Russlands «moralisch falsch»
- Mumie mit Papyrus aus der Ilias entdeckt
- Schauspieler und Produzent Patrick Muldoon stirbt mit 57 Jahren
- Fondation Beyeler: mehr als 10 Millionen Gäste seit Eröffnung
- Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an
- Heino will nicht für den Wahlkampf der AfD herhalten