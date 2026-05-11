- Ein von den Nazis geraubtes Gemälde ist in den Niederlanden wieder aufgetaucht – im Haus der Nachkommen eines SS‑Generals. Ein Familienmitglied gab den entscheidenden Hinweis. Eine Rückgabe ist rechtlich jedoch nicht erzwingbar.
- Samsung druckte ein Foto von Dua Lipas Gesicht auf seine TV-Verpackungen – ohne sie fragen. Jetzt fordert die Sängerin 15 Millionen US-Dollar Schadenersatz.
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Themen in diesem Liveticker
- Aus Scham: Nachfahre deckt NS-Raubkunst in eigener Familie auf
- Samsung wirbt mit Foto von Dua Lipa – diese reicht nun Klage ein