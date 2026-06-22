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Kulturnews in Kurzform Wegen eines Haftbefehls: Wiz Khalifa kommt nicht ans Frauenfeld

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22.06.2026, 10:32

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Themen in diesem Liveticker

  • «Ungeklärte rechtliche Situation»: Wiz Khalifa sagt Frauenfeld ab
  • Beatles-Auftritt von 1967 wird erstmals koloriert gezeigt
  • Friedenspreis für Menschenrechtsanwalt Philippe Sands
  • «Minanbé»: Forscher entdecken unberührte Maya-Stadt in Mexiko
  • Biopic über Madonna scheitert am Budget
  • Olivia Rodrigo plant Frauen-Musikfestival für den guten Zweck
  • Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic kündigen neuen Podcast an
  • Entdeckte Whitney Houston und Barry Manilow: Clive Davis ist tot
  • Zu viel Rummel: Rapper Haftbefehl braucht eine Pause

Radio SRF 2 Kultur, 24.6.2026, 16:30 Uhr.

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