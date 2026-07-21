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Kulturnews in Kurzform Wegen Teilnahme Russlands: Kein EU-Gelder mehr für Kunstbiennale

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21.07.2026, 12:44

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Themen in diesem Liveticker

  • EU stellt Unterstützung für Kunstbiennale in Venedig ein
  • Von der Fast-Pleite zum Rekord: US-Kinokette mit besten Zahlen

Radio SRF4 News, 20.7.2026,8:55 Uhr.

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