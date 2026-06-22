- Der US-amerikanische Rapper Wiz Khalifa war als Headliner am Openair Frauenfeld vorgesehen. Wegen eines Haftbefehls sagte er nun jedoch seinen Auftritt – ebenso wie alle weiteren Termine in Europa.
- Einmal im Jahr begehen Beatles-Fans einen Feiertag für ihre Lieblingsband. Zu diesem Anlass wird diesmal ein historischer TV-Auftritt der Fab Four erstmals in Farbe veröffentlicht.
- Als Menschenrechtsanwalt setzt sich Jurist und Schriftsteller Philippe Sands für die Verteidigung des Völkerrechts ein. Für seine Verdienste wird er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt.
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Themen in diesem Liveticker
- «Ungeklärte rechtliche Situation»: Wiz Khalifa sagt Frauenfeld ab
- «All You Need Is Love»-Auftritt wird koloriert neu veröffentlicht
- Friedenspreis für Menschenrechtsanwalt Philippe Sands
- «Minanbé»: Forscher entdecken unberührte Maya-Stadt in Mexiko
- Biopic über Madonna scheitert am Budget
- Olivia Rodrigo plant Frauen-Musikfestival für den guten Zweck
- Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic kündigen neuen Podcast an
- Entdeckte Whitney Houston und Barry Manilow: Clive Davis ist tot
- Zu viel Rummel: Rapper Haftbefehl braucht eine Pause