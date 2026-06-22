- Ein seit Jahren geplantes Filmprojekt über das Leben von Madonna, bei dem sie selbst Regie führen sollte, wird nun nicht realisiert. In einem neuen Interview nennt die Künstlerin einen ungelösten Budget-Streit als Grund.
- US-Popstar Olivia Rodrigo veranstaltet ein Festival, das ausschliesslich Künstlerinnen auf die Bühne bringt. Das «Daisy Chain Fields» sammelt zudem Spenden für Organisationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen.
- «Es ist offiziell», verkünden Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic auf Instagram: Die Hosts des Erfolgspodcasts «Zivadiliring» kehren zurück – allerdings mit neuem Namen und ohne Yvonne Eisenring.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Biopic über «Queen of Pop» scheitert am Budget
- Olivia Rodrigo plant Frauen-Musikfestival für den guten Zweck
- Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic kündigen neuen Podcast an
- Entdeckte Whitney Houston und Barry Manilow: Clive Davis ist tot
- Zu viel Rummel: Rapper Haftbefehl braucht eine Pause