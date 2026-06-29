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Kulturnews in Kurzform Zürich: «Opernhaus für alle» zog 15'000 Besucher an

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29.06.2026, 10:32

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  • Erstmals wurden Oper, Ballett und Konzert an drei Tagen gezeigt
  • Film über Michael Jackson schreibt Kinokassen-Geschichte

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 29.6.2026, 17:30 Uhr

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