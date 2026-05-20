Wer ist Neah Hefti? Wo wurde ein neuer Museumsbau des Schweizer Stararchitekten Peter Zumthor eröffnet? Und warum wurde das neue Musikvideo «Storm» von Yung Lean besonders viel diskutiert? Testen Sie Ihr Wissen zu den Kulturmomenten der letzten Wochen – im Kulturquiz.
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.