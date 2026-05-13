Die Schweiz beherbergt eine beeindruckende Vogelwelt: Über 400 Arten kommen hierzulande vor. Ende Mai kehren die letzten Zugvögel zurück – der Frühsommer ist eine ideale Zeit, um die grosse Artenvielfalt zu beobachten. Doch wie geschult sind Ihr Auge und Ohr darin, die verschiedenen Vogelarten voneinander zu unterscheiden? Finden Sie es im Quiz heraus!
Erkennen Sie diese fünf Vögel?
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt!