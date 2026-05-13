Die Schweiz beherbergt eine beeindruckende Vogelwelt: Über 400 Arten kommen hierzulande vor. Ende Mai kehren die letzten Zugvögel zurück – der Frühsommer ist eine ideale Zeit, um die grosse Artenvielfalt zu beobachten. Doch wie geschult sind Ihr Auge und Ohr darin, die verschiedenen Vogelarten voneinander zu unterscheiden? Finden Sie es im Quiz heraus!

Erkennen Sie diese fünf Vögel?