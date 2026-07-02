Blondie bis Pulp Eine unvollständige Liste «verlorener» Bond-Songs

Wer sich einen Bond-Song auf die Fahne schreiben kann, dem wird eine bedeutende musikalische Ehre zuteil – doch viele grosse Namen gingen am Ende leer aus. Auch ein Demotape von Coldplay-Sänger Chris Martin, das nun versteigert wird, reiht sich in die Liste verpasster 007-Chancen ein.

Von Johnny Cash bis Lana Del Rey: Diese Musiklegenden landeten mit ihren Songs auf der Ersatzbank.

Johnny Cash

Johnny Cash schrieb einen Song für den Bond-Film «Thunderball» (1965) und nahm sogar eine Demo-Version auf. Obwohl Produzent Albert R. Broccoli den Song mochte, entschied sich das Produktionsteam letztlich für einen klassisch orchestrierten Titelsong von John Barry und Don Black. Gesungen wurde die offizielle Version schliesslich von Tom Jones, dessen kraftvolle Interpretation besser zum damaligen Bond-Stil passte.

Shirley Bassey

Bevor «Thunderball» seinen endgültigen Titelsong erhielt, war übrigens auch «Mr. Kiss Kiss Bang Bang» von Shirley Bassey als offizieller Bond-Song vorgesehen. Vor Fertigstellung änderten die Produzenten jedoch ihre Meinung: Der Titelsong sollte unbedingt den Filmtitel enthalten, um den Wiedererkennungswert zu erhöhen. So verschwand das Lied aus dem Vorspann und machte Platz für «Thunderball».

Alice Cooper

Gemeinsam mit seiner Band schrieb Alice Cooper einen Song für den 007-FIlm «The Man with the Golden Gun» (1974). Seine rockige Version entsprach allerdings nicht dem musikalischen Stil, den die Bond-Produzenten suchten. Stattdessen erhielt Lulu den Zuschlag mit einem deutlich traditionelleren Bond-Thema. Die Öffentlichkeit bekam Coopers Song dennoch zu hören – und zwar auf dem Album «Muscle of Love».

Blondie

Die US-Band Blondie wurde gebeten, den Titelsong für «For Your Eyes Only» (1981) zu schreiben. Dieser wurde jedoch zugunsten von Bill Contis und Mick Leesons Version – performt von Sheena Easton – abgelehnt. Blondies Aufnahme eines völlig anderen Songs, ebenfalls mit dem Titel «For Your Eyes Only», erschien schlussendlich auf ihrem 1982 erschienenen Album «The Hunter».

Pulp

Jarvis Cocker und Pulp schrieben «Tomorrow Never Lies» für den Bond-Streifen «Tomorrow Never Dies» von 1997. Der Songtitel spielte auf einen frühen Arbeitstitel des Films an. Obwohl der Song weit fortgeschritten war, entschieden sich die Produzenten für Sheryl Crows Titelsong. Später veröffentlichte Pulp den Song als B-Seite ihrer 1997 veröffentlichten Single «Help the Aged».

Radiohead

Auf Anfrage der Produzenten komponierten Radiohead «Spectre» für den gleichnamigen Bond-Film von 2015. Obwohl der Song eigens für den Film geschrieben wurde, fiel die Wahl schliesslich auf Sam Smiths «Writing’s on the Wall». Laut Radiohead-Leadgitarrist Jonny Greenwood war ihre Version den Verantwortlichen zu «düster». Nachdem der Film erschienen war, veröffentlichte die Band den Song selbst – viele Bond-Fans halten ihn bis heute für die stärkere Wahl.

Lana Del Rey

«Spectre» war scheinbar besonders begehrt: So soll Lana Del Rey ihren Song «24» mit Blick auf die 007-Reihe geschrieben und als mögliches Bond-Theme angeboten haben. Aufgrund seines dramatischen Orchestersounds und der typischen Bond-Atmosphäre gilt «24» als eines der überzeugendsten «verlorenen» Titellieder. Am Ende kam Del Ray doch noch zu ihrer Bond-Kür: Im April 2026 veröffentlichte sie zusammen mit dem Filmkomponisten David Arnold den offiziellen Titelsong «First Light» für das Videospiel «007 First Light».