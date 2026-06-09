Der Schauspielstar hat es «immer für unrealistisch gehalten», in die Rolle des 007 zu schlüpfen.

Der britische Schauspieler Idris Elba hat sich eigenen Angaben zufolge nie realistische Chancen auf die Rolle des James Bond ausgerechnet. «Ich habe das immer für unrealistisch gehalten», sagte der 53-Jährige dem Magazin «GQ».

Legende: «James Bond wurde aus gutem Grund so geschrieben, wie er geschrieben wurde», so der britische Schauspieler Idris Elba über die Filmfigur. Keystone/EPA/Ettore Ferrari

Ein Schwarzer Schauspieler als Geheimagent 007 komme «realistisch gesehen in manchen Märkten einfach nicht an», so Elba. James Bond sei auf der ganzen Welt gross. Nicht alle Zuschauer würden «auf einen Schwarzen Mann, einen afrikanischen Mann, stehen, der Bond spielt».

(Zu) lange als Nachfolger gehandelt

Gerüchte um Elba als Nachfolger von Daniel Craig hatten sich über ein Jahrzehnt gehalten, obwohl der Schauspieler («Luther», «The Wire»), dessen Eltern aus Sierra Leone und Ghana stammen, diese stets dementierte. Vergangenen Monat hatte er dem «People»-Magazin geschrieben, dass er mittlerweile ohnehin zu alt für die Rolle sei.

Zwar hätten ihm die Gerüchte geschmeichelt, Idris Elba sprach sich aber gegen zu grosse Änderungen an der Figur aus: «Wir sollten nicht versuchen, James Bond ‹woke› zu machen. Man muss dem treu bleiben, was es ist: Eskapismus.»

Produzentin offen für Schwarzen Bond

James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli hatte in der Vergangenheit hingegen erklärt, dass sie durchaus offen für einen schwarzen Darsteller sei, solange dieser Brite ist. Eine weibliche Besetzung schloss sie jedoch aus.

Die Suche nach einem Nachfolger für Craig, dessen letzter Einsatz «Keine Zeit zu sterben» 2021 erschien, dauert an. Britische Medien bringen ständig neue, angebliche Favoriten als Nachfolger ins Gespräch.

Passend zum Thema Mutmassen um die Doppelnull Wer wird der neue Bond? Vier verrückte Ideen zur 007-Neubesetzung

Neben Elba wurden auch andere Schauspieler wie Henry Cavill, Tom Hardy, Aaron Taylor-Johnson sowie mit «Bridgerton»-Star Regé-Jean Page, ein weiterer Schwarzer Schauspieler, gehandelt. Auch der Name von Callum Turner, seit kurzem Ehemann von Popstar Dua Lipa, fällt bei den Gerüchten immer wieder.

Für den nächsten Bond-Film soll Denis Villeneuve Regie führen.