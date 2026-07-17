Gut ein halbes Jahr nach der Tragödie von Crans-Montana ist der Schock aus den Schlagzeilen verschwunden. Für viele Betroffene und Hinterbliebene bleibt die Trauer jedoch Teil des Alltags. Musik heilt Trauer nicht – aber sie kann Menschen in schwierigen Momenten tragen. Eine Auswahl an Musikstücken, welche häufig mit Abschied, Erinnerung und Gedenken verbunden werden.

Candle In The Wind (1997)

«Candle in the Wind» wurde 1997 zur Trauerhymne, als Elton John den Song in einer umgeschriebenen Version bei der Trauerfeier für Prinzessin Diana sang. Die Ballade über Vergänglichkeit und den Verlust traf einen Nerv und wurde zu einer der meistverkauften Singles aller Zeiten. Das Stück steht für öffentliche Anteilnahme und kollektives Gedenken.

Only Time

«Only Time» von Enya wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 weltweit zu einem musikalischen Begleiter des Gedenkens. Die Frage, was nur die Zeit beantworten kann, verlieh den Gefühlen vieler Menschen Ausdruck. Das Stück wurde im Nachgang Bestandteil zahlreicher Trauerfeiern.

Con Te Partirò

«Con Te Partirò» von Andrea Bocelli – international auch als «Time To Say Goodbye» bekannt – gehört zu den meistgespielten Abschiedsliedern der Welt. Die Verbindung aus kraftvoller Stimme, feierlicher Melodie und dem Motiv des Aufbruchs verleiht dem Song besondere Würde. Zu den emotionalen Höhepunkten zählt die Zeile «No, no, non esistono più», in der sich die Dramatik des Stücks verdichtet.

Mozarts Requiem

In der Klassik gibt es etliche Beispiele für Trauerwerke und Mozarts «Requiem» gehört zu den berühmtesten der Musikgeschichte. Zusätzliche Bekanntheit erlangte es durch Miloš Formans Oscar-prämierten Film «Amadeus» (1984), der die Legende vom todkranken Komponisten aufgriff, der an seinem letzten Werk arbeitet. Das unvollendete Requiem wurde so zum Sinnbild von Vergänglichkeit und künstlerischem Vermächtnis.

Adagio for Strings

«Adagio for Strings» von Samuel Barber gilt als eines der ergreifendsten Musikstücke des 20. Jahrhunderts. Mit seinen langsam anschwellenden Streicherlinien wurde es bei Staatsbegräbnissen und nationalen Gedenkfeiern gespielt, etwa für John F. Kennedy. Auch durch Filme wie «Platoon» fand das Werk ein Millionenpublikum und steht bis heute für stille Trauer.

My Way

Anders als viele Trauersongs blickt Frank Sinatras «My Way» nicht auf den Verlust, sondern auf das Leben zurück. Mit seinem selbstbewussten Rückblick auf Erfolge, Fehler und Entscheidungen wurde der Song zur Hymne eines individuellen Lebenswegs. Er wird häufig gewählt, um Menschen zu verabschieden, die als eigenständig und unverwechselbar in Erinnerung bleiben sollen.

Amazing Grace

«Amazing Grace» ist eng mit den traditionellen Jazz-Beerdigungen in New Orleans verbunden. Dort wird das Lied zunächst langsam und feierlich gespielt, bevor nach der Beisetzung ein lebhafter Trauerumzug folgt. Der Gospel-Klassiker verbindet spirituellen Trost mit der Überzeugung, dass das Leben weitergeht.

Ghana Funeral Highlife

Highlife-Musik gehört in Ghana traditionell zu vielen Beerdigungen und Trauerfeiern. Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein der Verlust, sondern die Würdigung des gelebten Lebens. Die von Bläsern und Gitarren geprägten Stücke verbinden Nachdenklichkeit mit Rhythmus und Gemeinschaftsgefühl. Internationale Bekanntheit erlangte diese Tradition durch die ghanaischen «Dancing Pallbearers» (deutsch «Tanzende Sargträger»).