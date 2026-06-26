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Abkühlungs-Tipps Warum der Baum der bessere Sonnenschirm ist

Am Wochenende bleibt es extrem heiss. Da helfen nur noch der Sprung ins kühle Nass oder die Flucht in den Schatten. Aber nicht jeder Schatten ist gleich. So ist es unter einem Baum deutlich angenehmer als unter einem Sonnenschirm.

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26.06.2026, 17:20

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  • Bild 1 von 6. Sonnig und heiss. Schatten hilft, aber nicht jeder Schatten gleich gut. Bildquelle: SRF Meteo.
    Sonne scheint
  • Bild 2 von 6. Sonnenschirm. Der Schirm schützt zwar gegen UV-Strahlung, er erwärmt sich aber und gibt Wärmestrahlung auch in den Schattenbereich ab. Bildquelle: SRF Meteo.
    Sonnenschirm erwärmt sich durch die Sonne und gibt Wärmestrahlung in den Schattenbereich ab wo der Mann hockt.
  • Bild 3 von 6. Im Schirmschatten wird es bald warm. Ohne Wind kommt man auch unter dem Schirm ins Schwitzen. Bildquelle: SRF Meteo.
    Mann kommt unter Schirm ins Schwitzen.
  • Bild 4 von 6. Baum liefert besseren Schatten. Erstens wird nur die obere Baumkrone von der Sonne beschienen. Zweitens kühlt sich die Luft im und unter dem Baum durch die Verdunstung von Wasser an der Blattoberfläche zusätzlich ab. Bildquelle: SRF Meteo.
    Verdunstung von Wasser an der Blattoberfläche gezeigt.
  • Bild 5 von 6. Natürliche Klimaanlage. Dank der Verdunstung an den Blättern und Dank der dicken sowie luftigen Baumkrone bleibt der Kopf oder das Getränk länger kühl. Bildquelle: SRF Meteo.
    Mann mit Getränk im Baumschatten ist am Lächeln.
  • Bild 6 von 6. Und der Gewinner ist…. ganz klar der Baum. Bildquelle: Werner Krebs.
    Am Quai im Schatten von Bäumen.
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Temperaturen von 34 bis 39 Grad und viel Sonnenschein, auch am Wochenende sehnt man sich nach einem schattigen Plätzchen. Aber aufgepasst bei der Auswahl des Ortes im Schatten. Am «kühlsten» ist es unter einem grossen und dichten Baum. Ein Sonnenschirm spendet zwar Schatten und hält vor allem die schädliche UV-Strahlung zurück, aber es kann an windschwachen Tagen darunter drückend heiss sein.

Wieso ist das so? Die Erklärung finden Sie in der Bildergalerie.

Meteo, 26.6.2026, 12:45 Uhr

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