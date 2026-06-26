Abkühlungs-Tipps - Warum der Baum der bessere Sonnenschirm ist

Am Wochenende bleibt es extrem heiss. Da helfen nur noch der Sprung ins kühle Nass oder die Flucht in den Schatten. Aber nicht jeder Schatten ist gleich. So ist es unter einem Baum deutlich angenehmer als unter einem Sonnenschirm.

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