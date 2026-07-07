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Altocumulus Lenticularis Spektakuläre Föhnfische am Himmel

Autor: 

07.07.2026, 15:47

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Wer dieser Tage in den Himmel blickte, konnte ein eindrückliches Schauspiel beobachten: Glatte, linsenförmige Wolken schwebten scheinbar regungslos über den Bergen.

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  • Bild 1 von 13. Goppisberg/VS. Bildquelle: Alexander Melliger.
    Wolken über Bergen bei Sonnenuntergang.
  • Bild 2 von 13. Fiesch/VS. Hier in Kombination mit einem Zirkumhorizontalbogen. Bildquelle: Ivana Nesic.
    Berglandschaft mit einem Regenbogen in den Wolken am Himmel.
  • Bild 3 von 13. Amlikon/TG . Bildquelle: Anita Heeb.
    Landschaft mit einem Fluss, umgeben von Bäumen und Wiesen unter einem blauen Himmel.
  • Bild 4 von 13. Grimselpass. Bildquelle: Martin Bieri.
    Bergsee mit umliegenden Bergen und Wolken am Himmel.
  • Bild 5 von 13. Gebenstorf/AG. Bildquelle: Larissa Zimmermann.
    Lenticularis-Wolkenformation über einem Hügel mit Bäumen und einem Kreuz im Abendhimmel.
  • Bild 6 von 13. Grimselpass. Bildquelle: Eveline Ott.
    Landschaft mit Wolkenformationen über Hügeln.
  • Bild 7 von 13. Mattmark/VS. Bildquelle: Rosine Breuer.
    Berglandschaft mit dramatischen Wolken am Himmel.
  • Bild 8 von 13. Bettmeralp/VS. Bildquelle: Adelheid Blum.
    Berglandschaft mit rosa beleuchteten Wolken am Himmel.
  • Bild 9 von 13. Grimselpass. Bildquelle: René Jäger.
    Zwei linsenförmige Wolken am Himmel.
  • Bild 10 von 13. Zermatt/VS. Bildquelle: Felix Pfister.
    Verschneite Berge mit einer ungewöhnlichen Wolkenformation darüber.
  • Bild 11 von 13. Frick/AG. Bildquelle: Marco Saredi.
    Wolkige Abendhimmelszene mit Baum und Dach im Vordergrund.
  • Bild 12 von 13. Gornergrat/VS. Bildquelle: Raphael und Patrizia Bühlmann.
    Wolken über schneebedeckten Bergen unter blauem Himmel.
  • Bild 13 von 13. Riederfurka/VS. Bildquelle: Adelheid Blum.
    Landschaft mit Bergen und Wolken am Himmel.
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Wegen ihrer Form werden diese pittoresken Wolken auch Föhnfische oder Linsenwolken genannt. Manchmal erinnern sie gar an UFOs. Sie sind typisch für Föhnlagen. Meteorologinnen und Meteorologen sprechen von «Altocumulus lenticularis»-Wolken.

Wenn Berge die Luft ins Schwingen bringen

Linsenwolken entstehen, wenn starke Winde ein Gebirge überströmen. Dabei gerät die Luft auf der Leeseite in eine wellenartige Bewegung, ähnlich wie Wasser hinter einem Hindernis in einem Fluss.

Steigt die Luft innerhalb einer solchen Welle auf, kühlt sie ab und es bildet sich eine Wolke. Sinkt sie wieder ab, löst sich die Wolke auf. So entstehen die charakteristischen linsenförmigen Gebilde.

Die Wolke steht still, die Luft nicht

Das Erstaunlichste an Linsenwolken: Sie scheinen oft über längere Zeit am gleichen Ort zu verharren. Tatsächlich strömt die Luft aber mit hoher Geschwindigkeit durch die Wolke hindurch. Auf der windzugewandten Seite kondensiert laufend Wasserdampf neu, auf der anderen Seite verdunstet die Wolke wieder. Die Wolke bleibt dadurch scheinbar stehen, obwohl die Luft ständig in Bewegung ist.

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