Wer dieser Tage in den Himmel blickte, konnte ein eindrückliches Schauspiel beobachten: Glatte, linsenförmige Wolken schwebten scheinbar regungslos über den Bergen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 13. Goppisberg/VS. Bildquelle: Alexander Melliger. 1 / 13 Legende: Goppisberg/VS Alexander Melliger

Bild 2 von 13. Fiesch/VS. Hier in Kombination mit einem Zirkumhorizontalbogen. Bildquelle: Ivana Nesic. 2 / 13 Legende: Fiesch/VS Hier in Kombination mit einem Zirkumhorizontalbogen. Ivana Nesic

Bild 3 von 13. Amlikon/TG . Bildquelle: Anita Heeb. 3 / 13 Legende: Amlikon/TG Anita Heeb

Bild 4 von 13. Grimselpass. Bildquelle: Martin Bieri. 4 / 13 Legende: Grimselpass Martin Bieri

Bild 5 von 13. Gebenstorf/AG. Bildquelle: Larissa Zimmermann. 5 / 13 Legende: Gebenstorf/AG Larissa Zimmermann

Bild 6 von 13. Grimselpass. Bildquelle: Eveline Ott. 6 / 13 Legende: Grimselpass Eveline Ott

Bild 7 von 13. Mattmark/VS. Bildquelle: Rosine Breuer. 7 / 13 Legende: Mattmark/VS Rosine Breuer

Bild 8 von 13. Bettmeralp/VS. Bildquelle: Adelheid Blum. 8 / 13 Legende: Bettmeralp/VS Adelheid Blum

Bild 9 von 13. Grimselpass. Bildquelle: René Jäger. 9 / 13 Legende: Grimselpass René Jäger

Bild 10 von 13. Zermatt/VS. Bildquelle: Felix Pfister. 10 / 13 Legende: Zermatt/VS Felix Pfister

Bild 11 von 13. Frick/AG. Bildquelle: Marco Saredi. 11 / 13 Legende: Frick/AG Marco Saredi

Bild 12 von 13. Gornergrat/VS. Bildquelle: Raphael und Patrizia Bühlmann. 12 / 13 Legende: Gornergrat/VS Raphael und Patrizia Bühlmann

Bild 13 von 13. Riederfurka/VS. Bildquelle: Adelheid Blum. 13 / 13 Legende: Riederfurka/VS Adelheid Blum Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wegen ihrer Form werden diese pittoresken Wolken auch Föhnfische oder Linsenwolken genannt. Manchmal erinnern sie gar an UFOs. Sie sind typisch für Föhnlagen. Meteorologinnen und Meteorologen sprechen von «Altocumulus lenticularis»-Wolken.

Wenn Berge die Luft ins Schwingen bringen

Linsenwolken entstehen, wenn starke Winde ein Gebirge überströmen. Dabei gerät die Luft auf der Leeseite in eine wellenartige Bewegung, ähnlich wie Wasser hinter einem Hindernis in einem Fluss.

Steigt die Luft innerhalb einer solchen Welle auf, kühlt sie ab und es bildet sich eine Wolke. Sinkt sie wieder ab, löst sich die Wolke auf. So entstehen die charakteristischen linsenförmigen Gebilde.

Die Wolke steht still, die Luft nicht

Das Erstaunlichste an Linsenwolken: Sie scheinen oft über längere Zeit am gleichen Ort zu verharren. Tatsächlich strömt die Luft aber mit hoher Geschwindigkeit durch die Wolke hindurch. Auf der windzugewandten Seite kondensiert laufend Wasserdampf neu, auf der anderen Seite verdunstet die Wolke wieder. Die Wolke bleibt dadurch scheinbar stehen, obwohl die Luft ständig in Bewegung ist.