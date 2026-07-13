Die Hitzewelle geht bis Freitag weiter. Am Dienstag erwarten uns schweisstreibende 30 bis 35 Grad, von Mittwoch bis Freitag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 28 bis 33 Grad.

Legende: Die Hitzewelle dauert noch einige Tage an und die Trockenheit wird nur örtlich etwas entschärft. Dani Rüede

Zwar ziehen ab und zu dichtere Wolken mit lokalen Regengüssen und Gewittern vorüber, diese bringen aber höchstens eine vorübergehende Abkühlung. Zudem ist die Luft relativ feucht und das Schwüle-Empfinden erhöht.

In den kommenden Nächten bleibt es wärmer als in den vergangenen: Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad, vor allem an Seen und in Hanglagen gibt es Tropennächte.

Kaltfront am Samstag...

Der Samstag ist wahrscheinlich der Übergangstag. Es erwartet uns ein Gemisch aus Sonne, Wolken und teils kräftigen Regengüssen und Gewittern. Zunächst ist es noch schwülwarm mit 25 bis lokal 30 Grad.

Legende: In den kommenden Tagen sind lokal kräftige Gewitter mit Hagel, Starregen und Sturmböen unterwegs. Philippe Gyarmati

Hinter der Kaltfront könnte es am Abend und in der Nacht auf Sonntag bereits «angenehmer» werden.

Durchschnaufen am Sonntag

Der Sonntag ist der Lichtblick für alle Hitzegeplagten. Die Luftmasse ist ausgetauscht und die Schwüle vertrieben.

Legende: Am Samstagabend sinkt der Taupunkt voraussichtlich unter die Schwüle-Grenze. SRF Meteo

Es ist aber nicht etwa ungewöhnlich kühl, mit rund 25 Grad entsprechen die Höchstwerte genau dem langjährigen Mittel. Spätestens in der Nacht auf Montag lässt sich die angestaute Wärme wieder aus den Häusern vertreiben, es kühlt auf etwa 13 Grad ab.