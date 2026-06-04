Heute sind Regentropfen allgegenwärtig. Vor allem am Nachmittag regnet es teilweise kräftig. Auch auf der SRF Meteo Webseite sind die tropfenförmigen Regensymbole kaum zu übersehen.

Legende: Überall Regen Wer genau hinschaut, erkennt die tropfenförmigen Regensymbole. SRF Meteo

In Wahrheit ist ein Regentropfen jedoch alles andere als tropfenförmig. Von einer Kugel über einen Burger bis hin zu einem Fallschirm – das alles kann ein Regentropfen.

Am Anfang läufts rund

Zu Beginn schwirren in einer Wolke unzählige, winzige Wolkentröpfchen herum. Durch die Oberflächenspannung des Wassers bleiben sie deshalb nahezu kugelförmig. Solange noch genügend Wasserdampf in der Atmosphäre vorhanden ist, wachsen die Wolkentröpfchen weiter an. Zudem stossen die Tröpfchen in der Wolke aneinander und wachsen. Irgendwann sind sie so gross, dass sie aus der Wolke fallen: Ein Regentropfen ist geboren.

Legende: Klassische Tropfenform Die typische Tropfenform haben Regentropfen nur, wenn sie an einer Oberfläche heruntertropfen. Reto Braunschweiler

Von der Kugel zum Burger

Zunächst ist der Regentropfen noch nahezu rund. Beim Fallen drückt nun von unten die Luft auf den Regentropfen - ähnlich wie der Fahrtwind beim Velofahren. Dadurch wird der Regentropfen zur Form eines Burgerbrötlis zusammengequetscht.

Legende: Fallende Regentropfen in der Atmosphäre gleichen oft Burgerbrötli. Kurt Niederhauser

Ganz grosse Tropfen ziehen den Fallschirm

Bei sehr grossen Regentropfen, wie sie zum Beispiel bei Platzregen vorkommen, drückt der Gegenwind besonders stark von unten auf die Tropfen. Dadurch bildet sich eine grosse Delle auf der Unterseite des Regentropfens und er verformt sich zu einem Fallschirm. Wenn der Tropfen-Fallschirm zu gross wird, bricht er auseinander und wird zu zwei Tropfen.