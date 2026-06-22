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Gefahren der Hitzewelle Sport bei Extremhitze: Die wichtigsten Gesundheitsrisiken

Nebst Hitze belasten auch Ozon, UV-Strahlung und Pollen den Körper. Mit guter Planung lassen sich die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit minimieren.

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22.06.2026, 17:58

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Kühler Morgen

Die Tiefstwerte werden am frühen Morgen erreicht, danach steigen die Temperaturen rasch an. In der aktuellen Hitzewelle werden vielerorts bereits am Mittag 30 Grad erreicht. Die Höchsttemperaturen treten meist um 17 Uhr auf.

Liniendiagramm zeigt Temperaturverlauf über Tageszeit auf blauem Hintergrund.
Legende: Temperaturverlauf vom 21.06.2026 in Zürich Affoltern. SRF Meteo

Pollen am Nachmittag

In dieser Woche fliegen vor allem Gräserpollen in der Luft. Sie erreichen bei der aktuellen Wetterlage ihre höchste Konzentration am Nachmittag und Abend.

Grafik mit Linie für Gräser-Pollenwerte über den Tagesverlauf auf blauem Hintergrund.
Legende: Typischer Tagesgang der Gräser-Pollen. Daten: pollenundallergie.ch

UV-Strahlung zwischen 9 und 18 Uhr

Zu starke UV-Strahlung führt zu Sonnenbrand und erhöht das Risiko für Hautkrebs. Bereits ab einem UV-Index von 3 ist Sonnenschutz erforderlich. Da die Sonne aktuell nahe an ihrem Höchststand steht, wird dieser Schwellenwert an einem wolkenlosen Tag etwa zwischen 9 und 18 Uhr überschritten.

Diagramm eines UV-Index mit einer gelben Linie auf blauem Hintergrund.
Legende: Tagesgang der UV-Strahlung. Daten: bfs.de

Ozonbelastung am Nachmittag

Bodennahes Ozon entsteht meist aus Abgasen von Verbrennungsmotoren, Sonnenstrahlung und Sauerstoff. Im Laufe des Vormittags wird die Sonneneinstrahlung immer stärker und somit zunehmend Ozon gebildet. Die Ozonbelastung erreicht ihren Höchststand am späten Nachmittag und Abend.

Ozon-Konzentration über den Tag auf einem Liniendiagramm.
Legende: Ozonkonzentraion vom 21.06.2026 in Zürich-Kaserne. Am Nachmittag wurde der gesetzliche Grenzwert von 120 µg/m³ überschritten. Daten: ostluft.ch

Morgenstund hat Gold im Mund

Wer also Hitze, Ozon, UV-Strahlung und Pollen möglichst vermeiden möchte, nutzt bestenfalls die Zeit zwischen 5 und 9 Uhr um Sport zu treiben.




Meteo, 11.06.23, 19:55 Uhr

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