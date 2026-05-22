Ein Hoch bringt den Sommer – doch sind die Schweizer Seen bereit?

Der Steigerungslauf findet nicht nur bei den Temperaturen statt, auch die Seen machen mit.

Bei den Freibädern kommt es darauf an, ob sie beheizt sind oder nicht.

Legende: Noch ist das Einhorn allein im See – bald ändert sich das. Bruno Schmidiger

Aber was beeinflusst die Badetemperatur?

Es gibt verschiedene Faktoren, die die Temperatur beim Baden beeinflussen können. Zuerst spielt die Grösse des Sees eine Rolle. Je grösser der See, desto länger dauert es, bis sich dieser erwärmt. Als Nächstes kann ein kalter Zufluss den See abkühlen. Die Sonne erwärmt die Gewässer tagsüber. Zum Schluss spielt noch der Wind mit. Dieser bewegt das Wasser und wälzt es um. So kommt kälteres Wasser aus der Tiefe nach oben.