Nach einer kurzen Unterbrechung setzt sich in der Schweiz wieder sonniges und sommerlich warmes bis heisses Wetter durch. Die Höchsttemperaturen liegen meist zwischen 27 und 32 Grad.

Viel Sonne und kaum Regen in Sicht

Mit der Hitzewelle Ende Juni ist die bevorstehende Wärmeperiode allerdings nicht vergleichbar. Einerseits liegen die Temperaturen deutlich tiefer, andererseits ist die Luft trockener. Dadurch fühlt sich die Hitze weniger drückend an, und in den Nächten kann es vielerorts angenehm abkühlen.

Legende: SRF Meteo

Regen ist kaum in Sicht. Lokale Schauer sind am ehesten am Sonntagabend sowie zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen möglich. Grössere Regenmengen sind allerdings nicht zu erwarten.

Trockenheit spitzt sich zu

Die Niederschläge der vergangenen Tage haben die Trockenheit nur gebietsweise etwas gemildert. Für eine nachhaltige Entspannung reichten die Regenmengen nicht aus. Es herrscht weiterhin verbreitet grosse Waldbrandgefahr.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die Tierwelt leidet unter Hitze und Trockenheit. Bildquelle: Yvonne Horisberger. 1 / 3 Legende: Die Tierwelt leidet unter Hitze und Trockenheit. Yvonne Horisberger

Bild 2 von 3. Zum Wäschetrocknen sind die Bedingungen jedoch ideal. Bildquelle: Andreas Moser. 2 / 3 Legende: Zum Wäschetrocknen sind die Bedingungen jedoch ideal. Andreas Moser

Bild 3 von 3. Die Giesskannen sind weiterhin im Einsatz. Bildquelle: Charlotte Stocker. 3 / 3 Legende: Die Giesskannen sind weiterhin im Einsatz. Charlotte Stocker Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mit der nun bevorstehenden trockenen Wetterphase trocknen Böden und Vegetation weiter aus. Die Trockenheit dürfte sich deshalb in vielen Regionen erneut verschärfen.

So geht es weiter

Wie lange das sonnige und warme Wetter anhält, ist derzeit noch unklar. Einige Wettermodelle zeigen ab dem nächsten Wochenende wieder mehr Wolken und höhere Regenwahrscheinlichkeiten, eine deutliche Abkühlung ist aber bei den meisten Modellen nicht in Sicht.