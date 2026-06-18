Bei Trockenheit sind kleine Bäche besonders betroffen. Weil sie oft nicht überwacht werden, entsteht eine wichtige Datenlücke. Genau hier kann die Bevölkerung einen Beitrag leisten.

Heisse Tage, kaum Regen und wenn doch, dann nur kurze Gewitter. Bis mindestens Anfang Juli geht es heiss weiter – die Trockenheit setzt der Schweiz zu. Besonders betroffen sind unsere kleinen Bäche. Sie machen rund 3/4 des Schweizer Gewässernetztes aus, werden aber oft nicht überwacht. Das Monitoring von kleinen Bächen ist aufwendig. Oft sind keine Messstationen vorhanden und die Überwachung und Erforschung ist nur spärlich möglich. Aber die Bevölkerung kann mithelfen.

Was kann ich machen?

Ein Foto vom Bach machen und auf der CrowdWater-App hochladen. Damit sammeln Sie wichtige Daten und helfen der Wissenschaft, die Auswirkungen von Trockenheit besser zu verstehen.

CrowdWater kann jede Beobachtung von «trockenfallenden Bächen» erfassen, wodurch ein schweizweites Bild entsteht. Wer beim nächsten Spaziergang an einem Bach vorbeikommt, kann ganz einfach selbst einen Beitrag leisten.

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Die Menschen vor Ort kennen ihre Bäche am besten, denn sie sehen, wie sich die Gewässer im Laufe der Zeit verändern. Dort, wo es keine Messstationen gibt, sind Ihre Beobachtungen besonders wichtig. Sie helfen, Datenlücken zu schliessen und den Zustand der Schweizer Bäche besser zu verstehen.

Legende: Flussdokumentationen der Bevölkerung: Sie sind mobile Messtationen! crowdwater.ch

Dank regelmässiger Dokumentation können Zeitreihen erstellt werden. So werden Veränderungen sichtbar: Es entsteht für jeden Bach eine Art «Tagebuch». Damit kann aufgezeigt werden, wann er Wasser führt und wann er austrocknet.