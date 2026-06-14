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Irisierende Wolken Bunte Wolken schmücken den Himmel

Am Sonntag erstrahlten die Wolken in Regenbogenfarben.

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14.06.2026, 19:08

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Besonders im Kanton Aargau gab es viele Sichtungen von irisierenden Wolken und Kränze. Durch den Wind wurden die Wolken zudem glatt geformt.

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  • Bild 1 von 9. Fischbach-Göslikon/AG. Kränze in der Wolke. Bildquelle: Cédric Trachsler.
    Baumblätter vor einem Himmel mit einem farbigen Halo um die Sonne.
  • Bild 2 von 9. Wallisellen /ZH. Farbige Wolke. Bildquelle: Michaela Arn .
    Wolken am blauen Himmel mit Regenbogenschimmer.
  • Bild 3 von 9. Küngoldingen/AG. Eine bunte Friedenstaube. Bildquelle: Ruth Haberstich.
    Häuser unter einem blauen Himmel mit einer Wolke und einer Sonne.
  • Bild 4 von 9. Zuchwil/SO. Sonnenkreis . Bildquelle: David Salzmann.
    Sonne mit farbigem Halo am Himmel umgeben von Wolken.
  • Bild 5 von 9. Schwyz . Nicht alle Wolken waren bunt. Bildquelle: Fabienne Kalbermatten.
    Berge unter blauem Himmel mit Wolkenformationen und Regenbogenfarben.
  • Bild 6 von 9. Fahrwangen/AG. Ein buntes Herz. Bildquelle: Martina Stettler.
    Regenbogenfarbene Wolke am blauen Himmel über Bäumen.
  • Bild 7 von 9. Mutschellen/AG. Zusammenspiel von Sonne und Wolke. Bildquelle: Peter Hagenbuch .
    Sonne hinter Wolken am blauen Himmel über Gebäuden mit Vögeln.
  • Bild 8 von 9. Waltenschwil/AG. Wind, Wolke und Sonne im Zusammenspiel. Bildquelle: Sandra Muntwyler.
    Himmel mit Sonne und Wolken über Häusern und Bäumen.
  • Bild 9 von 9. Baden/AG. Wolke mit Regenbogenfarbe . Bildquelle: Melanie Schmid.
    Regenbogenartige Farben am Himmel neben einem Gebäudedach.
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Wenn die Sonne hinter dünnen Wolken hervorscheint, kann man manchmal bunte Kränze beobachten. Solche Ringe entstehen, wenn Licht an winzigen Wassertröpfchen oder Eiskristallen gebeugt wird und sich dadurch Lichtwellen überlagern.

Jeder Kranz ist zur Lichtquelle hin blau, dann grün, gelb und nach außen hin rot.
Autor: www.meteoros.de

Manchmal erscheinen auch nur bestimmte Bereiche von Wolken in schillernden Farben, oftmals die Wolkenränder. In diesem Fall spricht man von irisierenden Wolken. Auch dieses Phänomen entstehen durch Lichtbeugung und Überlagerung. Im Gegensatz zu den Kränzen erscheinen dabei grössere Bereiche der Wolke in der gleichen Farbe. Genauere Informationen zu den beiden Phänomenen finden Sie hier.

Licht als Welle

Licht kann man entweder als Lichtstrahlen, oder als Wellen betrachten. Unterschiedlichen Farben haben jeweils unterschiedliche Wellenlängen: Rotes Licht ist langwelliger als blaues Licht und weisses Sonnenlicht besteht aus allen Farben.

Wie bei Wellen im Wasser können sich auch Lichtwellen überlagern. Wenn zwei Wellenberge aufeinandertreffen können sich die Wellen verstärken, trifft ein Wellental auf einen Wellenberg können sich die Wellen auslöschen. So kann es sein, dass in gewissen Zonen beispielsweise die langwellige rote Farbe ausgelöscht wird und sie grün erscheint, während in anderen Teilen der Wolke andere Farben dominieren.

Meteo, 19.55, 14.06.26

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