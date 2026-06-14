Besonders im Kanton Aargau gab es viele Sichtungen von irisierenden Wolken und Kränze. Durch den Wind wurden die Wolken zudem glatt geformt.
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Bild 1 von 9. Fischbach-Göslikon/AG. Kränze in der Wolke. Bildquelle: Cédric Trachsler.
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Bild 2 von 9. Wallisellen /ZH. Farbige Wolke. Bildquelle: Michaela Arn .
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Bild 3 von 9. Küngoldingen/AG. Eine bunte Friedenstaube. Bildquelle: Ruth Haberstich.
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Bild 4 von 9. Zuchwil/SO. Sonnenkreis . Bildquelle: David Salzmann.
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Bild 5 von 9. Schwyz . Nicht alle Wolken waren bunt. Bildquelle: Fabienne Kalbermatten.
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Bild 6 von 9. Fahrwangen/AG. Ein buntes Herz. Bildquelle: Martina Stettler.
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Bild 7 von 9. Mutschellen/AG. Zusammenspiel von Sonne und Wolke. Bildquelle: Peter Hagenbuch .
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Bild 8 von 9. Waltenschwil/AG. Wind, Wolke und Sonne im Zusammenspiel. Bildquelle: Sandra Muntwyler.
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Bild 9 von 9. Baden/AG. Wolke mit Regenbogenfarbe . Bildquelle: Melanie Schmid.
Wenn die Sonne hinter dünnen Wolken hervorscheint, kann man manchmal bunte Kränze beobachten. Solche Ringe entstehen, wenn Licht an winzigen Wassertröpfchen oder Eiskristallen gebeugt wird und sich dadurch Lichtwellen überlagern.
Jeder Kranz ist zur Lichtquelle hin blau, dann grün, gelb und nach außen hin rot.
Manchmal erscheinen auch nur bestimmte Bereiche von Wolken in schillernden Farben, oftmals die Wolkenränder. In diesem Fall spricht man von irisierenden Wolken. Auch dieses Phänomen entstehen durch Lichtbeugung und Überlagerung. Im Gegensatz zu den Kränzen erscheinen dabei grössere Bereiche der Wolke in der gleichen Farbe. Genauere Informationen zu den beiden Phänomenen finden Sie hier.
Licht als Welle
Licht kann man entweder als Lichtstrahlen, oder als Wellen betrachten. Unterschiedlichen Farben haben jeweils unterschiedliche Wellenlängen: Rotes Licht ist langwelliger als blaues Licht und weisses Sonnenlicht besteht aus allen Farben.
Wie bei Wellen im Wasser können sich auch Lichtwellen überlagern. Wenn zwei Wellenberge aufeinandertreffen können sich die Wellen verstärken, trifft ein Wellental auf einen Wellenberg können sich die Wellen auslöschen. So kann es sein, dass in gewissen Zonen beispielsweise die langwellige rote Farbe ausgelöscht wird und sie grün erscheint, während in anderen Teilen der Wolke andere Farben dominieren.