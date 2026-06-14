Am Sonntag erstrahlten die Wolken in Regenbogenfarben.

Besonders im Kanton Aargau gab es viele Sichtungen von irisierenden Wolken und Kränze. Durch den Wind wurden die Wolken zudem glatt geformt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Fischbach-Göslikon/AG. Kränze in der Wolke. Bildquelle: Cédric Trachsler. 1 / 9 Legende: Fischbach-Göslikon/AG Kränze in der Wolke Cédric Trachsler

Bild 2 von 9. Wallisellen /ZH. Farbige Wolke. Bildquelle: Michaela Arn . 2 / 9 Legende: Wallisellen /ZH Farbige Wolke Michaela Arn

Bild 3 von 9. Küngoldingen/AG. Eine bunte Friedenstaube. Bildquelle: Ruth Haberstich. 3 / 9 Legende: Küngoldingen/AG Eine bunte Friedenstaube. Ruth Haberstich

Bild 4 von 9. Zuchwil/SO. Sonnenkreis . Bildquelle: David Salzmann. 4 / 9 Legende: Zuchwil/SO Sonnenkreis David Salzmann

Bild 5 von 9. Schwyz . Nicht alle Wolken waren bunt. Bildquelle: Fabienne Kalbermatten. 5 / 9 Legende: Schwyz Nicht alle Wolken waren bunt. Fabienne Kalbermatten

Bild 6 von 9. Fahrwangen/AG. Ein buntes Herz. Bildquelle: Martina Stettler. 6 / 9 Legende: Fahrwangen/AG Ein buntes Herz Martina Stettler

Bild 7 von 9. Mutschellen/AG. Zusammenspiel von Sonne und Wolke. Bildquelle: Peter Hagenbuch . 7 / 9 Legende: Mutschellen/AG Zusammenspiel von Sonne und Wolke Peter Hagenbuch

Bild 8 von 9. Waltenschwil/AG. Wind, Wolke und Sonne im Zusammenspiel. Bildquelle: Sandra Muntwyler. 8 / 9 Legende: Waltenschwil/AG Wind, Wolke und Sonne im Zusammenspiel Sandra Muntwyler

Bild 9 von 9. Baden/AG. Wolke mit Regenbogenfarbe . Bildquelle: Melanie Schmid. 9 / 9 Legende: Baden/AG Wolke mit Regenbogenfarbe Melanie Schmid Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wenn die Sonne hinter dünnen Wolken hervorscheint, kann man manchmal bunte Kränze beobachten. Solche Ringe entstehen, wenn Licht an winzigen Wassertröpfchen oder Eiskristallen gebeugt wird und sich dadurch Lichtwellen überlagern.

Jeder Kranz ist zur Lichtquelle hin blau, dann grün, gelb und nach außen hin rot.

Manchmal erscheinen auch nur bestimmte Bereiche von Wolken in schillernden Farben, oftmals die Wolkenränder. In diesem Fall spricht man von irisierenden Wolken. Auch dieses Phänomen entstehen durch Lichtbeugung und Überlagerung. Im Gegensatz zu den Kränzen erscheinen dabei grössere Bereiche der Wolke in der gleichen Farbe. Genauere Informationen zu den beiden Phänomenen finden Sie hier.

Licht als Welle

Licht kann man entweder als Lichtstrahlen, oder als Wellen betrachten. Unterschiedlichen Farben haben jeweils unterschiedliche Wellenlängen: Rotes Licht ist langwelliger als blaues Licht und weisses Sonnenlicht besteht aus allen Farben.

Wie bei Wellen im Wasser können sich auch Lichtwellen überlagern. Wenn zwei Wellenberge aufeinandertreffen können sich die Wellen verstärken, trifft ein Wellental auf einen Wellenberg können sich die Wellen auslöschen. So kann es sein, dass in gewissen Zonen beispielsweise die langwellige rote Farbe ausgelöscht wird und sie grün erscheint, während in anderen Teilen der Wolke andere Farben dominieren.