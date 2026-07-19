Gewitterimpressionen vom Donnerstag
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Bild 1 von 15. Gewitter Rapperswil Jona/SG. Bildquelle: Nicole Odermatt.
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Bild 2 von 15. Buochs/NW . Bildquelle: Irene Homberger.
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Bild 3 von 15. Küsnacht/ZH . Bildquelle: Monika Baumüller.
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Bild 4 von 15. Zwischen Tramelan/BE und Saignelégier/JU . Bildquelle: Pascale Marder.
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Bild 5 von 15. Basel . Bildquelle: Thomas Meister.
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Bild 6 von 15. Walensee . Bildquelle: Leonie Bauer.
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Bild 7 von 15. Illnau/ZH. Bildquelle: Isabelle Kern.
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Bild 8 von 15. Horgen/ZH. Bildquelle: Philippe Klein.
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Bild 9 von 15. Illnau/ZH. Bildquelle: Manuela Knobel.
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Bild 10 von 15. Oberwinterthur/ZH . Bildquelle: Sarah Jacot.
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Bild 11 von 15. Frauenfeld/TG. Bildquelle: Sylvia Dennenmoser.
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Bild 12 von 15. Frauenfeld/TG . Bildquelle: Claudia Schär.
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Bild 13 von 15. St. Gallen . Bildquelle: Felix Kühne.
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Bild 14 von 15. Islisberg/AG . Bildquelle: Barbara Huggenberger.
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Bild 15 von 15. Erlinsbach/AG und SO. Bildquelle: Romy Lienhard.
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