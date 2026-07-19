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Meteo-Rätsel Das grosse Gewitter-Quiz

Witzige und wissenschaftliche Fragen für Gewittertage.

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19.07.2026, 14:38

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Gewitterimpressionen vom Donnerstag

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  • Bild 1 von 15. Gewitter Rapperswil Jona/SG. Bildquelle: Nicole Odermatt.
    Dramatischer Himmel mit dunklen Wolken über einer Landschaft und Bergen.
  • Bild 2 von 15. Buochs/NW . Bildquelle: Irene Homberger.
    Blick auf einen See mit Bergen und Regenbogen unter dramatischen Wolkenhimmel.
  • Bild 3 von 15. Küsnacht/ZH . Bildquelle: Monika Baumüller.
    Dramatische Wolkenformation über einer Stadtlandschaft mit einem See im Vordergrund.
  • Bild 4 von 15. Zwischen Tramelan/BE und Saignelégier/JU . Bildquelle: Pascale Marder.
    Nebelige Landschaft mit Bäumen und wolkigem Himmel.
  • Bild 5 von 15. Basel . Bildquelle: Thomas Meister.
    Blick auf eine Stadtlandschaft bei Gewitter, mit Blitz über einem Fluss.
  • Bild 6 von 15. Walensee . Bildquelle: Leonie Bauer.
    Dramatischer Himmel mit dunklen, wirbelnden Wolken.
  • Bild 7 von 15. Illnau/ZH. Bildquelle: Isabelle Kern.
    Wohnhaus mit Treppe und Garten bei starkem Hagel.
  • Bild 8 von 15. Horgen/ZH. Bildquelle: Philippe Klein.
    Topfpflanze mit Hagelkörnern auf der Erde.
  • Bild 9 von 15. Illnau/ZH. Bildquelle: Manuela Knobel.
    Person hält eine Münze und ein Stück Eis in der Hand.
  • Bild 10 von 15. Oberwinterthur/ZH . Bildquelle: Sarah Jacot.
    Hand hält mehrere grosse Hagelkörner.
  • Bild 11 von 15. Frauenfeld/TG. Bildquelle: Sylvia Dennenmoser.
    Blick auf Garten mit Schnee, Haus und Kran im Hintergrund.
  • Bild 12 von 15. Frauenfeld/TG . Bildquelle: Claudia Schär.
    Garten mit Tisch, Stühlen und Bäumen, bedeckt mit Schnee oder Hagel.
  • Bild 13 von 15. St. Gallen . Bildquelle: Felix Kühne.
    Stadtlandschaft bei Sonnenuntergang mit dramatischen Wolkenformationen.
  • Bild 14 von 15. Islisberg/AG . Bildquelle: Barbara Huggenberger.
    Sonnenblumenfeld bei Sonnenuntergang mit dramatischem rosafarbenem Himmel.
  • Bild 15 von 15. Erlinsbach/AG und SO. Bildquelle: Romy Lienhard.
    Landschaft bei Sonnenuntergang mit Regenbogen und Feldern.
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