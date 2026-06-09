Der wenige Regen der letzten Tage konnte die Trockenheit nicht beenden. Zudem war bereits der Frühling deutlich zu trocken.

Nach der Trockenheit ist vor der Trockenheit

Der März brachte auf der Alpensüdseite sowie in Teilen der Zentral- und Ostschweiz gewöhnliche Regenmengen. Im nördlichen und westlichen Mittelland fiel bereits weniger Regen als üblich. Auch der April war schweizweit deutlich zu trocken. An einigen Messstationen wurde noch nie so wenig Regen im April gemessen. Nach gelegentlichen Regengüssen in den ersten drei Maiwochen verschärfte die heisse und trockene Phase Ende Mai die Trockenheit erneut.

Legende: Brauntöne im Mai Christian Bieri

Neben dem mangelnden Regen sorgten überdurchschnittlich hohe Temperaturen und viel Sonnenschein für eine erhöhte Verdunstung. Dadurch trockneten die Böden rasch aus.

Tropfen auf den heissen Stein

In den ersten Junitagen sorgten Störungen wiederholt für Regen. Am Montag gingen vor allem im Jura und in der Nordwestschweiz kräftige Gewitter nieder. Lokal fielen in kurzer Zeit rund 30 Millimeter (mm) Regen.

Legende: Lokal brachten Gewitter in kurzer Zeit viel Regen. Heinrich Schneider

An einigen Orten kam in den ersten Junitagen bereits mehr Wasser zusammen als im ganzen Monat Mai. In Chur/GR wurden bis zum 9. Juni rund 60 mm registriert, im Mai fielen gesamthaft nur 36 mm.

Die nächste Trockenphase kommt

Bis Donnerstag ziehen noch einige Regenschauer vorüber, am Freitag wird es höchstens noch ganz lokal nass.

Legende: 24-stündige Niederschlagssummen. Die blauen Balken zeigen den Mittelwert, die hellblauen Boxen die Unsicherheit. SRF Meteo

Danach beginnt eine neue Trockenphase, die voraussichtlich bis Ende kommender Woche anhält. Zudem sind die Schneehöhen in den Alpen unterdurchschnittlich: Somit fliesst auch weniger Schmelzwasser als üblich in die Bäche, Flüsse und Seen.