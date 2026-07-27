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Pyrocumulonimbus Wenn Waldbrände Blitze spucken

Die heftigen Waldbrände in Frankreich erzeugen Gewitter – mit Blitz und Sturmböen.

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27.07.2026, 17:54

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In Frankreich sind die Waldbrände inzwischen so gross, dass sie ihr eigenes Wetter erzeugen.

Waldbrand mit Flammen und Rauch über Bäumen.
Legende: REUTERS

Über den Flammen hat sich eine sogenannte Pyrocumulonimbus-Wolke gebildet – eine Gewitterwolke, genährt vom Feuer.

Entstehung

Ein heftiger Waldbrand sorgt für enorme Hitze. Über dem Feuer steigt heisse Luft auf. In der Höhe kühlt die Luft ab, wodurch der enthaltene Wasserdampf zu unzähligen kleinen Tröpfchen kondensiert. Zusammen bilden diese eine Wolke. Sind die Waldbrände stark genug und die atmosphärischen Bedingungen günstig, kann die Wolke zu einer Gewitterwolke heranwachsen.

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  • Bild 1 von 4. Ein Waldbrand entsteht. Bildquelle: SRF Meteo.
    Illustration von Bäumen mit einem Feuer in der linken Ecke.
  • Bild 2 von 4. Über dem Feuer steigt warme Luft auf und es bildet sich eine Wolke. Bildquelle: SRF Meteo.
    Illustration von Bäumen, einer Wolke und einer Flamme mit einem Pfeil.
  • Bild 3 von 4. Das Feuer wird grösser und die Aufwinde nehmen zu. Dadurch wächst die Wolke zu einer Gewitterwolke heran. Bildquelle: SRF Meteo.
    Illustration mit Wolken, Flammen und Pfeilen über einem Wald.
  • Bild 4 von 4. Blitzeinschläge verursachen neue Brände. Sogenannt «Downbursts» erzeugen Sturmböen, die das Feuer weiter anfachen. Bildquelle: SRF Meteo.
    Illustration von Wolken mit Blitz und Regen über Flammen.
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Die neu entstandene Gewitterwolke beginnt den Waldbrand zu beeinflussen.

Unberechenbar

Wo und in welche Richtung sich das Feuer ausbreitet, lässt sich kaum vorhersagen. Die starken Fallwinde des Gewitters können das Feuer anfachen und dazu führen, dass es sich in alle Richtungen ausbreitet. Blitze können zudem mehrere Kilometer entfernt neue Brände entfachen.

Erstmals in Frankreich

Normalerweise treten Pyrocumulonimbus-Wolken vor allem in Australien, Kanada und den westlichen USA bei besonders heftigen Waldbränden auf. In Europa sind sie extrem selten. In Frankreich handelt es sich vermutlich um das erste Ereignis dieser Art überhaupt. Mit dem Klimawandel steigt in vielen Regionen das Risiko für häufigere und intensivere Waldbrände.

SRF4 News, 27.07.26, 16:20 Uhr

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