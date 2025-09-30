SRFMeteoTicker
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Wetternews in Kurzform
Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.
Autor:
SRFMeteo
30.09.2025, 11:35
Themen in diesem Liveticker
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Orangenhautwolke
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Bereits 20 Grad warm
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Die warme Luft kommt nicht aus Süden
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27.6 Grad in Biasca/TI
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Wärmster Ostersonntag in den letzten 30 Jahren
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Erster Sommertag des Jahres
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Hitze vor 15 Jahren
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Trockenes Tessin
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Feuerverbot im Tessin
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Portion Neuschnee