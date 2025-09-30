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SRFMeteoTicker Wetternews in Kurzform

Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.

Autor: 

30.09.2025, 11:35

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Themen in diesem Liveticker

  • Orangenhautwolke
  • Bereits 20 Grad warm
  • Die warme Luft kommt nicht aus Süden
  • 27.6 Grad in Biasca/TI
  • Wärmster Ostersonntag in den letzten 30 Jahren
  • Erster Sommertag des Jahres
  • Hitze vor 15 Jahren
  • Trockenes Tessin
  • Feuerverbot im Tessin
  • Portion Neuschnee
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