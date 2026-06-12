Ab Samstag etabliert sich über Mitteleuropa eine stabile Hochdrucklage. Sie bringt viel Sonnenschein und lässt die Temperaturen in der Schweiz markant ansteigen.

Am Wochenende wird es bereits sommerlich warm. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 23 und 28 Grad. Im Rhonetal sowie auf der Alpensüdseite sind lokal bereits erste Hitzetage mit 30 Grad oder mehr möglich.

Hitze baut sich auf

Zu Beginn der neuen Woche ziehen zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, und die Temperaturen gehen vorübergehend leicht zurück. Danach nimmt der Sommer jedoch rasch Fahrt auf: Spätestens ab Donnerstag wird die 30-Grad-Marke vielerorts überschritten. Im Flachland liegen die Höchstwerte zwischen 30 und 35 Grad – und das über mehrere Tage hinweg.

Legende: Warm wird es auch in den Bergen: Auf rund 2000 m steigen die Temperaturen gegen Ende der Woche auf etwa 18 Grad, die Nullgradgrenze steigt auf deutlich über 4000 m. Sandra Buschor

Nächte werden wärmer, Luft schwüler

Auf der Alpensüdseite nimmt die Schwüle bereits zur Wochenmitte zu. Im Norden wird die Luft gegen Ende der Woche ebenfalls zunehmend drückend.

Legende: Delia Berner

Dazu bleiben auch die Nächte zunehmend warm. Vor allem in Städten, auf Hügeln und entlang der grossen Seen sind lokal sogar Tropennächte möglich. Dabei sinkt die Temperatur selbst nachts nicht unter 20 Grad. Zwar steigt in den Bergen die Wahrscheinlichkeit für einzelne Wärmegewitter leicht an, eine nachhaltige Abkühlung zeichnet sich jedoch nicht ab.

Wie lange geht das so weiter?

Wie lange die Hitzephase genau anhält, ist noch unsicher. Die aktuellen Wettermodelle deuten darauf hin, dass die Temperaturen in der übernächsten Woche etwas zurückgehen könnten.

Legende: Eine Mehrheit der aktuellen Modelle sehen auch in der übernächsten Woche noch überdurchschnittliche Temperaturen. SRF Meteo

Ein markanter Kälteeinbruch oder eine grundlegende Wetterumstellung zeichnet sich derzeit jedoch nicht ab. Die Unsicherheiten in der Prognose sind aber auf so lange Zeit noch gross.