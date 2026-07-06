Nach dem trockenen Mai und Juni setzt nun bereits die nächste Trockenperiode ein. Wald und Wiesen leiden unter dem fehlenden Regen.

Aktuelle Gefahrenlage

In weiten Teilen der Schweiz herrscht derzeit grosse Waldbrandgefahr. Die trockene Vegetation begünstigt die rasche Ausbreitung von Bränden – oft genügt bereits ein kleiner Funke.

Die Massnahmen sind regional sehr unterschiedlich. Generell gilt es Feuer möglichst zu vermeiden.

In den Kantonen Wallis, Tessin und in Teilen von Graubünden herrscht absolutes Feuerverbot.

Es hat schon gebrannt

Bereits am 26. Juni brannte oberhalb von Locarno/TI ein Waldstück im Gebiet Cardada. Auch am Abend des 5. Juli kam es wieder zu einem Waldbrand am Linsberg in Bettingen/BS.

Keine Entwarnung in Sicht

Der Regen lässt auf sich warten. Bis in die nächsten Woche bleibt es sonnig und trocken. Ab Freitag sind über den Bergen zwar vereinzelt Regengüsse und Gewitter möglich, eine Entspannung der Trockenlage ist dadurch aber nicht zu erwarten. Wann es das nächste Mal verbreitet regnet ist derzeit noch unklar.