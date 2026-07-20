Es ist trocken, eigentlich bräuchten die Böden jeden Tropfen. Der heftige Regen hat die Durststrecke aber nicht automatisch beendet, denn nach langer Trockenheit kann der Boden den Regen oft nur schlecht aufnehmen.

Trotz Gewitter: Der Boden hat noch immer Durst

Regen Ja, Entwarnung Nein. Trotz der Gewitter der letzten Tage sind die Böden immer noch stark ausgetrocknet.

Weiterhin trockene Böden

Dass die Trockenheit trotz der jüngsten Gewitter anhält, hat vor allem zwei Gründe:

Es hat nur lokal viel geregnet.

Gewitter bringen ihre Niederschläge oft sehr ungleich verteilt. Während lokal innerhalb kurzer Zeit grosse Regenmengen fallen, geht andernorts kaum ein Tropfen nieder. Entsprechend konnten die Niederschlagsdefizite der vergangenen Wochen vielerorts nicht ausgeglichen werden. Wie stark die Regenmengen von Ort zu Ort variierten, zeigt die folgende Darstellung des Regens vom 14. bis 18. Juli.

Trockene Böden nehmen Wasser schlecht auf.

Nach längeren Trockenphasen können Böden «hydrophob», also wasserabweisend werden. Fällt dann innert kurzer Zeit viel Regen, versickert nur ein Teil des Wassers - der Rest fliesst oberflächlich ab.

Hydrophobie – die «Wasserangst» Box aufklappen Box zuklappen leitet sich vom Griechischen hydor («Wasser») und phobos («Furcht») ab. Der Begriff bezeichnet wasserabweisende Eigenschaften.

Das Phänomen kennt man von Blättern: Ihre Oberfläche ist oft wasserabweisend, sodass Regentropfen nicht eindringen, sondern abperlen. Nach längeren Trockenperioden können auch Böden solche hydrophoben Eigenschaften entwickeln.

Legende: So sieht Hydrophobie aus. Die meisten Blattoberflächen sind hydrophob – Wasser wird abgestossen und perlt in kleinen Tropfen ab. Görel Bieri

Was der trockene Boden jetzt bräuchte

Um die Trockenheit nachhaltig zu lindern, braucht es vor allem regelmässigen Regen, der möglichst grossflächig fällt. Entscheidend ist nicht nur, wie viel Regen kommt, sondern auch wie schnell er fällt: Erst langsamer und länger anhaltender Regen kann die tieferen Bodenschichten wieder genügend anfeuchten. Doch eine solche Wetterlage ist vorerst nicht in Sicht.