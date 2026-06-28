Kommt diese Hitzewelle an jene von 2003 heran?

Der Sommer hat erst angefangen, aber die aktuelle Hitzewelle mag der heissesten Phase des Augusts 2003 das Wasser reichen.

12 Hitzetage am Stück

Ähnliche Durchschnittstemperaturen

In Zürich im Juni 2026 mehr Tropennächte als im August 2003

Die Zwischenbilanz der aktuellen Hitzephase, 17. bis 28. Juni, zeigt sehr ähnliche Zahlen wie die Hitzewelle vom 2. bis 13. August 2003:

In Basel, wo am Samstag mit 39 Grad ein neuer Temperatur-Rekord verzeichnet wurde, dauerten beide Hitzewellen 12 Tage. Die mittlere Temperatur betrug jeweils ungefähr 28 Grad und es gab 4 Tropennächte.

Legende: Im Rhein lässt sich die Hitze einigermassen aushalten. Bild aus dem Juni 2022 Peter Wehrli

In Zürich ist die aktuelle Hitzewelle sogar etwas intensiver als im August 2003, es gab insbesondere mehr Tropennächte:

Ein wichtiges Mass für unser Empfinden der Hitze ist der Taupunkt. Im Durchschnitt waren beide Hitzewellen ähnlich schwül.

Legende: Die Hitze ist das eine, der fehlende Regen ein weiteres Problem. Waltalingen/ZH, 27. Juni 2026 Werner Huber

Das Sommer 2003 war nicht nur wegen der Hitzephase im August ausserordentlich, sondern vor allem, weil der ganze Sommer überdurchschnittlich heiss und trocken war. Auch aktuell haben wir ein beträchtliches Niederschlagsdefizit.

Legende: Ausser im Februar gab es besonders auf der Alpennordseite jeden Monat im 2026 teilweise deutlich weniger Niederschlag als üblich. Im Juni wurde dieses Regendefizit noch grösser. SRF Meteo, Daten: MeteoSchweiz

Gemäss dem Motto «eine Schwalbe macht noch keinen Sommer» bleibt abzuwarten, wie sich der Juli und August 2026 entwickeln werden.