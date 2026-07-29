Die Waldbrände in Frankreich und Spanien haben viel Rauch produziert. Dieser ist nun auf dem Weg in die Schweiz.

Kommt der Rauch zu uns?

Die grossen Waldbrände in Spanien und Frankreich beeinträchtigen die Luftqualität. Auf dem Satellitenbild ist eine grosse Rauchwolke über der Biskaya und Westfrankreich zu erkennen.

Legende: Eumetsat

Mit dem nun aufkommenden Südwestwind wird dieser Rauch in Richtung Schweiz geblasen. Am Donnerstag erreicht er in verdünnter Form die Schweiz.

Auswirkungen des Rauches

Der Rauch macht sich auf unterschiedliche Weise bemerkbar. Neben einer erhöhten Feinstaubbelastung beeinflusst er auch das Erscheinungsbild der Atmosphäre. Der Himmel wirkt milchiger bis grau-weisslich, die Fernsicht ist eingeschränkt und die Luft erscheint dunstig.

Legende: Der Rauch kann die Sicht stark einschränken. Brigitte Müller

Gleichzeitig können die feinen Rauchpartikel besonders farbintensive Sonnenauf- und -untergänge begünstigen.

Legende: So ähnlich könnte der Sonnenuntergang am Donnerstag aussehen. Niels Oberson

Zudem können wir den Rauch der über 600 km entfernten Waldbrände möglicherweise sogar riechen, am ehesten am Donnerstag.