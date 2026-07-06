Momentan herrscht in vielen Gebieten der Schweiz grosse Waldbrandgefahr. Deshalb gilt vielerorts Feuerverbot.

Nach dem trockenen Mai und Juni setzt nun bereits die nächste Trockenperiode ein. Wald und Wiesen leiden unter dem fehlenden Regen.

Aktuelle Gefahrenlage

In weiten Teilen der Schweiz herrscht derzeit grosse Waldbrandgefahr. Die trockene Vegetation begünstigt die rasche Ausbreitung von Bränden – oft genügt bereits ein kleiner Funke. In den Kantonen Wallis, Tessin und in Teilen von Graubünden herrscht absolutes Feuerverbot.

Legende: Gefahrenkarte vom Montag 6. Juli 2026 SRF Meteo

Generell gilt:

Kein Feuer bei starkem Wind

Die Anweisungen lokaler Behörden befolgen und Feuerverbote einhalten

Denn: Die meisten Waldbrände in der Schweiz werden durch den Menschen verursacht. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) informiert über Zustände und Massnahmen.

Legende: Beispiel eines Warnschildes: Hier gilt Feuerverbot. Eddy Risch

Es hat schon gebrannt

Bereits am 26. Juni brannte oberhalb von Locarno/TI ein Waldstück im Gebiet Cardada. Auch am Abend des 5. Juli kam es wieder zu einem Waldbrand am Linsberg in Bettingen/BS.

Keine Entwarnung in Sicht

Der Regen lässt auf sich warten. Bis in die nächsten Woche bleibt es sonnig und trocken. Am Freitag sind zwar vereinzelt Gewitter möglich, eine Entspannung der Trockenlage ist dadurch aber nicht zu erwarten.