Am Mittwoch bildete sich über dem Bodensee eine imposante Wasserhose.

Eine Wasserhose ist grundsätzlich nichts anderes als ein Tornado über dem Wasser.

Wasserhose über dem Bodensee

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Unterbilchen/SG . Spektakuläre Bilder zeigen die Wasserhose über dem Bodensee. Bildquelle: Heidi Fürer. 1 / 5 Legende: Unterbilchen/SG Spektakuläre Bilder zeigen die Wasserhose über dem Bodensee. Heidi Fürer

Bild 2 von 5. Friedrichshafen/DE . Die Wasserhose sieht einem Tornado verblüffend ähnlich. Bildquelle: Frank Dillmann . 2 / 5 Legende: Friedrichshafen/DE Die Wasserhose sieht einem Tornado verblüffend ähnlich. Frank Dillmann

Bild 3 von 5. Arbon/TG. Für das Segelboot ist die Wasserhose zum Greifen nah. Bildquelle: Denise Edelmann. 3 / 5 Legende: Arbon/TG Für das Segelboot ist die Wasserhose zum Greifen nah. Denise Edelmann

Bild 4 von 5. Rorschacherberg /SG. Die Wasserhose bildet sich unter einer Gewitterwolke. Bildquelle: Peter Sencar. 4 / 5 Legende: Rorschacherberg /SG Die Wasserhose bildet sich unter einer Gewitterwolke. Peter Sencar

Bild 5 von 5. Rorschacherberg/SG. Mit der Wasserhose sind gleich zwei «Türme» auf diesem Bild. Bildquelle: Marion Belz. 5 / 5 Legende: Rorschacherberg/SG Mit der Wasserhose sind gleich zwei «Türme» auf diesem Bild. Marion Belz Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dennoch kann man Wasserhosen und Tornados über dem Land nicht direkt vergleichen, da sie unterschiedlich entstehen.

Wie entstehen Wasserhosen?

Wasserhosen brauchen im Allgemeinen drei Voraussetzungen zur Entstehung:

instabile Atmosphäre mit kalter Luft in der Höhe

schwache Winde, die in unterschiedliche Richtungen wehen

eine warme Wasseroberfläche (z.B. See oder Meer)

Wenn die Luft am Boden warm und in grösseren Höhen kalt ist, spricht man von einer instabilen oder labilen Atmosphäre. Je grösser der Temperaturunterschied, desto instabiler ist die Atmosphäre. In einer instabilen Atmosphäre kann Luft besonders gut aufsteigen, wodurch sich Wolken und Gewitter bilden. Diese saugen wiederum weitere Luft von unten an. Sind die Gewässer ausreichend warm, wird die darüberliegende Luft stark angefeuchtet. In der Luft kondensiert das Wasser und wird beim Aufsteigen als Rüssel sichtbar.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Windscherung: Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 4 Legende: Windscherung: Wind aus unterschiedlichen Richtungen. SRF Meteo

Bild 2 von 4. In der instabilen Atmosphäre steigt Luft auf und bildet eine Wolke. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 4 Legende: In der instabilen Atmosphäre steigt Luft auf und bildet eine Wolke. SRF Meteo

Bild 3 von 4. Rotation nach oben gezogen: Die Hebung in der Wolke saugt Luft von unten nach oben. Damit wird die Rotation von der Seeoberfläche nach oben gesogen. Bildquelle: SRF Meteo. 3 / 4 Legende: Rotation nach oben gezogen: Die Hebung in der Wolke saugt Luft von unten nach oben. Damit wird die Rotation von der Seeoberfläche nach oben gesogen. SRF Meteo

Bild 4 von 4. Pirouetten-Effekt: Die Rotationszone wird in der Höhe auseinander gezogen. Die Luftsäule zieht sich somit zusammen. Ist die Luftsäule schmaler, rotiert sie schneller. Ähnlich der Bewegung eines Eiskunstläufers: Zieht er die Arme ein, dreht er sich schneller. Bildquelle: SRF Meteo. 4 / 4 Legende: Pirouetten-Effekt: Die Rotationszone wird in der Höhe auseinander gezogen. Die Luftsäule zieht sich somit zusammen. Ist die Luftsäule schmaler, rotiert sie schneller. Ähnlich der Bewegung eines Eiskunstläufers: Zieht er die Arme ein, dreht er sich schneller. SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Untypisch für die Jahreszeit

Normalerweise treten Wasserhosen im Spätsommer oder frühen Herbst auf, wenn die Gewässer besonders warm sind und eine Kaltfront kalte, labil geschichtete Luft bringt. Aufgrund der starken Hitzewelle im Juni haben die Gewässer in der Schweiz jedoch bereits hochsommerliche Temperaturen erreicht. Zusammen mit der Kaltfront am Mittwoch entstanden so Bedingungen, wie sie normalerweise erst im Hochsommer oder frühen Herbst auftreten.