Anja Brun hat an der ETH einen Bachelor in Erd- und Klimawissenschaften und einen Master in Atmosphärenwissenschaften absolviert. Seit Mai 2026 ist sie als Meteorologin im Team von SRF Meteo.
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- Mein Lieblingswetter: «Blitz, Donner und viel Wind – ich mag Action.»
- Mein Lieblingsort: «Hauptsache die Rigi ist am Horizont. Dann schlägt mein Zugerherz höher.»
- Nicht ohne: «Kaffee!»
- Da möchte ich einmal hin: « In die Antarktis.»