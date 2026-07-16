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Über uns Anja Brun

16.07.2026, 15:56

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Anja Brun hat an der ETH einen Bachelor in Erd- und Klimawissenschaften und einen Master in Atmosphärenwissenschaften absolviert. Seit Mai 2026 ist sie als Meteorologin im Team von SRF Meteo.

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  • Bild 1 von 2. Bildquelle: SRF.
    Portraitbild von Anja Brun vor weissem Hintergrund.
  • Bild 2 von 2. Bildquelle: SRF .
    Portraitbild von Anja Brun am Arbeitspult.
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  • Mein Lieblingswetter: «Blitz, Donner und viel Wind – ich mag Action.»
  • Mein Lieblingsort: «Hauptsache die Rigi ist am Horizont. Dann schlägt mein Zugerherz höher.»
  • Nicht ohne: «Kaffee!»
  • Da möchte ich einmal hin: « In die Antarktis.»

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