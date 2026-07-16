Anja Brun hat an der ETH einen Bachelor in Erd- und Klimawissenschaften und einen Master in Atmosphärenwissenschaften absolviert. Seit Mai 2026 ist sie als Meteorologin im Team von SRF Meteo.

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