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Über uns Gaudenz Flury

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Gaudenz Flury arbeitet seit 2012 bei SRF Meteo. Er schloss im 2006 ein Geographiestudium mit Vertiefung in Klimatologie und Atmosphärenphysik ab. Seit Juni 2026 leitet er als Nachfolger von Thomas Bucheli die Meteoredaktion. Er ist weiterhin am Radio zu hören, im TV zu sehen und man kann Online von ihm lesen.

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  • Bild 1 von 3. So findet Gaudenz seine Prognosen. Bildquelle: SRF.
    Mann in rotem Polohemd zeigt ein OK-Zeichen.
  • Bild 2 von 3. So macht Gaudenz Pause. Bildquelle: SRF.
    Mann sitzt auf einer Terrasse mit SRF-Logo im Hintergrund.
  • Bild 3 von 3. Und so bereitet er sich auf die Sendung vor. Bildquelle: SRF.
    Mann macht Liegestütze auf einer Terrasse.
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  • Mein Lieblingswetter: «Starkschneefall, danach ein paar Tage Sonnenschein.»
  • Diese Wetterlage nervt mich: «Hochnebel - aber nur wenn ich darunter bin.»
  • Frühschicht (Morgenmensch) oder Spätschicht (Nachteule): «Frühschicht! So habe ich danach Zeit für Sport, denn zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.»
  • Bier oder Wein: «Beides, aber nach Möglichkeit nicht gemischt.»
  • Partly cloudy oder partly sunny: «partly sunny, auch wenns genau dasselbe bedeutet.»

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