Gaudenz Flury arbeitet seit 2012 bei SRF Meteo. Er schloss im 2006 ein Geographiestudium mit Vertiefung in Klimatologie und Atmosphärenphysik ab. Seit Juni 2026 leitet er als Nachfolger von Thomas Bucheli die Meteoredaktion. Er ist weiterhin am Radio zu hören, im TV zu sehen und man kann Online von ihm lesen.

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Bild 2 von 3. So macht Gaudenz Pause. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: So macht Gaudenz Pause. SRF

Bild 3 von 3. Und so bereitet er sich auf die Sendung vor. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Und so bereitet er sich auf die Sendung vor. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.