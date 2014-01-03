Sandra Boner ist seit Oktober 2002 bei SRF Meteo Moderatorin. Nach der Ausbildung zur Dipl. Ergotherapeutin lockte sie das Schweizer Radio und Fernsehen. Seither vervielfältigt sie sowohl am Radio (Zürisee, Basilisk, SRF3) als auch im Fernsehen (SRF1) das Schweizer Wetter mit viel Freude und Lust.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Sandra Boner auf dem Meteo-Dach. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Sandra Boner auf dem Meteo-Dach SRF

Bild 2 von 4. Sandra Boner. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Sandra Boner SRF

Bild 3 von 4. Sandra Boner. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Sandra Boner SRF

Bild 4 von 4. Sandra Boner im Wetterbüro. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Sandra Boner im Wetterbüro. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.