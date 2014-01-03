Sandra Boner ist seit Oktober 2002 bei SRF Meteo Moderatorin. Nach der Ausbildung zur Dipl. Ergotherapeutin lockte sie das Schweizer Radio und Fernsehen. Seither vervielfältigt sie sowohl am Radio (Zürisee, Basilisk, SRF3) als auch im Fernsehen (SRF1) das Schweizer Wetter mit viel Freude und Lust.
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Bild 1 von 4. Sandra Boner auf dem Meteo-Dach. Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 4. Sandra Boner. Bildquelle: SRF.
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Bild 3 von 4. Sandra Boner. Bildquelle: SRF.
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Bild 4 von 4. Sandra Boner im Wetterbüro. Bildquelle: SRF.
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- Gibt es einen «Sandra Boner Tag» ohne Wetter? «Der letzte wetterlose ‹Sandra Boner› Tag, war am 23. Oktober 2013, da lag ich mit 40 Grad Fieber im Bett.»
- Auch nach 10 Meteo Jahren erstaunt mich: «dass Zuschauer über meine Haarfarbe diskutieren.»
- Was ist toll an ihrem Job: «Jeden Tag neues Wetter, jeden Tag eine Herausforderung!»